2024-12-25 02:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىكشف العضو في برلمان إقليم كردستان، جوانرو محمد، أمس الثلاثاء، عن مصير مجهول يواجه نحو 10 آلاف موظف متعاقد في الإقليم، وبينما أكد احتساب سنوات الخدمة والشهادة عند تثبيت المتعاقدين، شدد على ضرورة إقرار موازنة الإقليم من قبل برلمان كردستان لتثبيت هؤلاء الموظفين وتوفير درجات إضافية.وقال محمد خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة العراقية […]

