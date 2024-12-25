اليوم .. منتخبنا الوطني يواجه نظيره البحريني في خليجي 26

2024-12-25 04:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم مساء اليوم الأربعاء نظيره البحريني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.وسيستضيف ملعب جابر الأحمد المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بغداد.ويطمح أسود الرافدين إلى الفوز على المنتخب البحريني واعتلاء صدارة مجموعته الثانية، لاسيما بعد تغلبه على المنتخب اليمني الأحد الماضي في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).