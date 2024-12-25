اليوم .. منتخبنا الوطني يواجه نظيره البحريني في خليجي 26
2024-12-25 04:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
يواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم مساء اليوم الأربعاء نظيره البحريني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.
وسيستضيف ملعب جابر الأحمد المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بغداد.
ويطمح أسود الرافدين إلى الفوز على المنتخب البحريني واعتلاء صدارة مجموعته الثانية، لاسيما بعد تغلبه على المنتخب اليمني الأحد الماضي في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).
يواجه منتخبنا الوطني بكرة القدم مساء اليوم الأربعاء نظيره البحريني ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.
وسيستضيف ملعب جابر الأحمد المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بغداد.
ويطمح أسود الرافدين إلى الفوز على المنتخب البحريني واعتلاء صدارة مجموعته الثانية، لاسيما بعد تغلبه على المنتخب اليمني الأحد الماضي في الجولة الأولى بنتيجة (1-0).