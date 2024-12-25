اعتقال متهم بقرصنة صفحات مسؤولين عراقيين وبيع معلوماتهم في بغداد

2024-12-25 08:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة قرصنة صفحات مسؤولين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وبيع معلوماتهم بمقابل مادي.

وأوضح المصدر، أن هذا الشخص متهم ايضا بإصدار شرائح اتصالات غير رسمية تُستخدم لتضليل الأجهزة الأمنية وابتزاز المواطنين.

وأضاف المصدر، أن عملية إلقاء القبض على هذا المتهم جرت من خلال نصب كمين محكم له بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، مشيرا الى ضبط أجهزة الكترونية وهواتف محمولة بحوزة المتهم كان يستخدمها في تنفيذ جرائمه.

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايدا في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء التي تُعد الحلقة الاضعف داخل المجتمع العراقي.