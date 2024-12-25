بايرن ميونخ يخطط لخطف هدف برشلونة

2024-12-25 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفاد تقرير صحفي ألماني، بأن بايرن ميونخ، يستهدف ضم صفقة ضخمة، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يسعى لضم الدولي الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن وضع ويليامز على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلا الشرط الجزائي في عقده مع بيلباو، المقدر ب60 مليون يورو.

وحاول برشلونة ضم ويليامز، في الصيف الماضي، بقيمة أقل من الشرط الجزائي، لكن بيلباو رفض وتمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه.