استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

2024-12-25 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم، باستقالاتهم رسميا إلى ديوان الاتحاد، وفقا لما أعلن عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وقال الاتحاد إنه "بناء على أحكام النظام الأساسي للاتحاد السوري لكرة القدم، فقد تم تكليف الأمين العام مازن دقوري بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد".

وكان اتحاد الكرة المستقيل برئاسة صلاح رمضان قد انتخب قبل نحو عامين خلفا للاتحاد الذي كان يرأسه العميد حاتم الغايب.

وكانت السلطة الانتقالية أعلنت تعيين محمد الحامض لإدارة الاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية سورية، خلفا لفراس معلا.