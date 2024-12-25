انخفاض طفيف في أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط

2024-12-25 08:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 13 سنتا ليصل الى 69.51 دولاراً، فيما انخفضت أسعار خام المتوسط 13 سنتا ايضا ليصل الى 72.61 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1% مع توقعات.مرتبطة باحتمال تقليص الإمدادات.

وسجل خام برنت 73.58 دولارا بارتفاع بلغ 95 سنتا او ما يعادل 1.31% وصعد خام تكساس الامريكي 86 سنتا الى 70.10 دولارا.