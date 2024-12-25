(خليجي زين 26) : منتخبا البحرين والعراق يتواجهان لصدارة لمجموعة الثانية

2024-12-25 10:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- يتواجه منتخبا البحرين والعراق لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء في أستاد (جابر الدولي) ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) المتواصلة بدولة الكويت بهدف اعتلاء صدارة المجموعة.ويدخل منتخب البحرين متصدر المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن العراق المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه اللافت على المنتخب السعودي في الجولة الماضية إذ سيمنحه الفوز اليوم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة.من جانبه يسعى المنتخب العراقي الى تحقيق الفوز الثاني له بعد انتصاره الثمين على المنتخب اليمني في الجولة الأولى والابتعاد عن حسابات المجموعة لا سيما أنه بانتظار مواجهة قوية مع المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.وكان مدرب منتخب البحرين الصربي دراغان تالاييتش أكد في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الثلاثاء على صعوبة المواجهة في ضوء أن منتخب العراق يتميز بالتنظيم والقوة إلا انه أعد لاعبيه جيدا للقاء معربا عن ثقته الكبيرة بتحقيق الفوز.من جهته قال مدرب المنتخب العراقي الأسباني خيسوس كاساس في المؤتمر إن المنتخب البحريني لديه طريقة لعب مميزة وإمكانات عالية وان المباراة ستكون صعبة على المنتخبين مؤكدا أن هدفه تحقيق لقب البطولة والتأهل لنهائيات كأس العالم التي يحتل فريقه فيها المركز الثاني في مجموعته.(النهاية) ف ش ا / ن و ف