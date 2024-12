2024-12-25 10:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، بأن موجة الأمطار المتوقعة تستمر للأحد والحرارة تميل للدفء مع تشكل الضباب صباحاً.

The post موجة الأمطار المتوقعة تستمر للأحد والحرارة تميل للدفء مع تشكل الضباب صباحاً appeared first on جريدة المدى.