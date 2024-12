2024-12-25 10:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول عراقي كبير أن القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب الأحداث في سوريا.وأضاف المصدر: "المسؤولون العراقيون غيروا وجهة نظرهم بشأن الانسحاب الأمريكي المحتمل في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة"، حيث يبدو أن الموعد النهائي الحالي "غير واقعي". وبحسب الصحيفة، فإن السلطات العراقية أصبحت […]

The post واشنطن بوست: القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها appeared first on جريدة المدى.