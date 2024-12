الداخلية تنفي سحب جهاز “مطابقة الصوت” من مديرية الأدلة الجنائية

2024-12-25 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض مواقع التواصل بشأن سحب جهاز “مطابقة الصوت” في مديرية الأدلة الجنائية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة. وذكرت الوزراة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية …

