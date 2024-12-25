العراق يلاقي البحرين بمباراة فض الشراكة وخطف بطاقة التأهل.. تعرف على القنوات الناقلة

2024-12-25 11:16:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلتقي المنتخبان العراقي والبحريني، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس خليجي 26 لكرة القدم.

ويبحث المنتخبان العراقي والبحريني عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي لفض الشراكة وضمان التأهل الى دور نصف النهائي.ويتصدر المنتخب البحريني الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثاني.

وقد استهل المنتخب البحريني مشواره بفوز ثمين على السعودية بنتيجة 3-2، في حين حقق العراق حامل لقب النسخة الماضية الفوز على منتخب اليمن بهدف دون رد.

وفي حال التعادل سيؤجل حسم التأهل إلى الجولة الثالثة الأخيرة من أجل تحديد المصير ، بينما سيكون الفوز لكلا المنتخبين قطع شوط كبير نحو نصف النهائي وحجز أولى بطاقات التأهل بغض النظر لما ستؤول عليه نتيجة مواجهة السعودية واليمن اللذان تعرضا لأول خسارة لهما.

وسيكون البث الحي والمباشر للمباراة على القنوات التالية: العراقية الرياضية والرابعة العراقية سبورت والشارقة الرياضية وعمان الرياضية والكويت الرياضية والبحرين الرياضية وقنوات الكأس الرياضية.