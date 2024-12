مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي: قانون الضمان يحقق المساواة بين القطاع الخاص والموظفين الحكوميين

2024-12-25 11:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الناصرية، المهندس غالب الأسدي، أن قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 يعد قانوناً حديثاً يحمل فوائد كبيرة للمشمولين وغير المشمولين، حيث يوسع نطاق الشمول ليشمل العاملين في مختلف القطاعات. وأوضح الأسدي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن القانون يشمل...

