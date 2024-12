2024-12-25 11:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل سبتي، أن ظاهرة المدارس الطينية انتهت تماماً في المحافظة، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية للتخلص من الدوام المزدوج تبلغ 800 مدرسة موزعة على الوحدات الإدارية لتواكب الزيادة السكانية المتسارعة. وأوضح السبتي في حديثه لبرنامج “الناصرية بودكاست”، الذي يبث عبر تلفزيون...

The post مدير عام تربية ذي قار: انتهاء المدارس الطينية وحاجة ماسة لبناء 800 مدرسة جديدة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.