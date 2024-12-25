2024-12-25 11:36:04 - المصدر: ايشان

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية. وذكرت الوزارة في بيان: “تنفي وزارة الداخلية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية لعدم مطابقة تسجيل صوتي لاحد الأشخاص)”. وفيما أكدت “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من […]

ظهرت المقالة الداخلية تنفي سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية أولاً على ايشان.



