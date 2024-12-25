تركيا تعلن "تحييد" قيادي بحزب العمال في اقليم كوردستان

2024-12-25 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، يوم الأربعاء، بأن استخبارات بلادها "حيّدت" القيادي في حزب العمال الكوردستاني "فرات سيريهان" المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق (اقليم كوردستان).

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية، قولها، إن "سيريهان هذا الاسم الحركي لـ "هوكير باطمان"، خطط لعملية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".

وأضافت أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لحزب العمال في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" باقليم كوردستان العراق.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من عناصر الحزب برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية.