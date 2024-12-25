نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد الميلاد

2024-12-25 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاربعاء (25 كانون الأول 2024)، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المحافظ عبد القادر الدخيل اعلن من ناحية برطلة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات في عموم المحافظة".

وأوضح أن "التعطيل جاء للمشاركة في احتفالات المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد".



