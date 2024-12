السوداني يفتتح نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية ببغداد

2024-12-25 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق العاصمة بغداد”.

