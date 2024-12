2024-12-25 12:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة بدءاً من يوم الخميس. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “البلاد تتأثر لحالة جوية ممطرة أعتباراً من يوم الخميس الموافق 26/12 تبدأ تأثيراتها على مناطق غرب وشمال غرب البلاد بهطول مطري خفيف إلى معتدل الشدة مصحوباً بالبرق”. وأضافت، ان …

