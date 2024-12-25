وزير الداخلية العراقي يصل تركيا للتباحث بمكافحة الجريمة وتأمين الحدود

2024-12-25 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم الأربعاء، العاصمة التركيَّة أنقرة، على رأس وفد رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة رسميَّة تلقاها من وزير الداخلية التركيّ السيِّد علي يرلي قايا.

وكان في استقبال الوزير في مطار إيسنبوغا الدوليّ، وكيل وزارة الداخلية التركيّ منير قارل أوغلو، والقائم بالأعمال المؤقت لسفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة المُستشار خليل إبراهيم محمود، والملحق العسكريّ العميد مقداد جواد كاظم.

ومن المقرر أنَّ يعقد الوزير الداخلية العراقي جلسة مباحثات ثنائيَّة رسميَّة مع نظيره التركيّ علي يرلي قايا، تتناول عدداً من الملفات المُشترَكة بين الجانبين، ويبحثان أُطر التعاون المُشترَك في العديد من الملفات المهمة خاصةً في مُكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة.

كما سيلتقي الشمري مع وزير الدفاع التركيّ يشار كولر، لبحث تعزيز التعاون الأمنيّ، وتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن السفارة العراقية في تركيا.