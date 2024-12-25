2024-12-25 12:55:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اوكرانيا





أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو شبكة الطاقة الأوكرانية صباح الأربعاء، مع إحياء البلاد عيد الميلاد.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين اختار عيد الميلاد عمدا لشنّ الهجوم. ما الذي قد يكون لاانسانيا أكثر من ذلك؟ أكثر من 70 صاروخا، بما فيها صواريخ بالستية، وأكثر من 100 مسيّرة هجومية. الهدف كان نظامنا للطاقة".



