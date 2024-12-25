2024-12-25 13:18:04 - المصدر: ايشان

كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024. وكشف التقرير عن “استشهاد 3961 شخصا وإصابة 16520 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن، معظمهم من مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية”. وأفاد بأن “القوات الإسرائيلية اعتمدت […]

ظهرت المقالة الأرقام النهائية لأضرار عدوان الاحتلال على لبنان أولاً على ايشان.



