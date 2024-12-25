2024-12-25 13:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، إلقاء القبض على 14 مخالفاً وضبط كميات من الألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية ذات ‏المقذوف حفاظاً على الأطفال من المخاطر الجسيمة. وذكرت القيادة، في بيان أنها أجرت “حملة أمنية استهدفت محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات والأسلحة البلاستيكية ضمن مركز وأقضية المحافظة”. وبينت أن “الحملة أسفرت عن القبض على 14 مخالفاً ومصادرة […]

ظهرت المقالة شرطة ميسان تستبق “رأس السنة” بحملة لضبط الألعاب النارية و”أسلحة الأطفال” أولاً على ايشان.



