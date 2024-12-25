2024-12-25 14:00:05 - المصدر: الطاقة

فقدت الكهرباء في العراق أكثر من 8 آلاف ميغاواط من ضاعف من معاناة العديد من المحافظات، مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها طهران. وشددت وزارة الكهرباء العراقية على أن عمليات انقطاع التيار ليست بسبب عطل في محطات التوليد، وتقصير في أعمال الصيانة، التي تُنَفَّذ دوريًا من خلال شركات عالمية، وفي …

إقرأ: الكهرباء في العراق تفقد 8 آلاف ميغاواط واستمرار انقطاع التيار على منصة الطاقة



