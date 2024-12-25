2024-12-25 14:01:53 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتلَّ العراق المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي للعام 2024.

وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيو، انه منذ عام 2014 احتلت الصين مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم عند تقييمها من خلال الناتج المحلي الإجمالي التي تعادل القوة الشرائية بحصولها على 31.072 تريليون دولار، تليها الولايات المتحدة الامريكية بناتج إجمالي يبلغ 29.160 تريليون دولار، فيما جاءت الهند ثالثا بـ 16.019 ترليون دولار، وروسيا رابعا بـ 6.909 تريليونات دولار، واليابان خامسا ب 6.572 تريليونات دولار، فيما تذيلت القائمة توفالو بـ 66 مليون دولار تسبقها ناورو بـ 141 مليون دولار.

عربيا جاءت مصر اولا باكبر ناتج محلي والتي تعادل القوة الشرائية بـ 2.232 ترليون دولار، تليها السعودية ثانيا بـ 2.112 ترليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة ثالثا بـ 849 مليار دولار، والجزائر بـ 826 مليار دولار والعراق خامسا بـ 655 مليار دولار، وفقا لتقرير المجلة الامريكية.

وأشارت إلى ان المغرب جاءت سادسا بـ 396 مليار دولار، وقطر سابعا بـ 355 مليار دولار، وتونس ثامنا بـ 269 مليار دولار، والكويت تاسعا بـ 249 مليار دولار، وجاءت عُمان عاشرا بـ 222 مليار دولار.