السوداني: نؤكد على قوة التنوع في العراق الذي يمثل سمة مميزة لشعبه

2024-12-25 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، انه نؤكد على قوة التنوع في العراق الذي يمثل سمة مميزة لشعبه. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه تهانيه وتمنياته بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك في اتصال مشترك، عبر دائرة …

