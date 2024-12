نينوى: تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2024-12-25 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى/ عراق اوبزيرفر أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والمدارس، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد. وجاء في بيان مقتضب صدر عن مكتبه وتلقته “عراق اوبزيرفر”، إن ذلك للمشاركة في احتفالات الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد. وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتعطيل …

