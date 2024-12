2024-12-25 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي ان التحديات التي تواجهها المنطقة بما فيها العراق ساهمت بشكل كبير في المطالبة بالاسراع في التصويت على قانون العفو العام كون ان هذا الملف حساس ويتطلب الحذر في التعامل معه في ظل الظروف الراهنة . وقال الحمامي لـ عراق اوبزيرفر إن ” احداث سوريا وما …

The post ما تأثير احداث سوريا على إقرار القوانين المهمة بالعراق ومنها “العفو العام”.. نائب يوضح first appeared on Observer Iraq.