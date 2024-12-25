حركة التغيير توجه نداء للقوى السياسية الكوردية بشأن الوضع الراهن

2024-12-25 14:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت حركة التغيير الكوردية (كوران)، يوم الأربعاء، القوى السياسية في إقليم كوردستان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما شددت على أهمية وحدة الصف وتجنب الخلافات لضمان حقوق الجميع.

وقال المنسق العام للحركة، دانا أحمد مجيد، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "على القوى السياسية في إقليم كوردستان الإسراع في تفعيل عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة".

ويأتي تصريح حركة التغيير في ظل استمرار الجمود السياسي في إقليم كوردستان بسبب الخلافات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل البرلمان.

وأكد مجيد، أن "تحقيق الاستقرار والوحدة في إقليم كوردستان يتطلب تعاونًا جادًا بين الأطراف السياسية"، مشيرًا إلى أن "التضامن الكوردي هو السبيل لمعالجة الأزمات التي تواجه المنطقة".

وشدد مجيد، على أهمية دور الأحزاب في غرب كوردستان (شمال شرق سوريا) في حماية وحدة الصف وتجنب الخلافات، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى توافق لضمان حقوق الجميع.

وتتزامن هذه الدعوات مع ضغوط داخلية وخارجية لتوحيد الصف الكوردي ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة.