الاب لويس ساكو: المناسبات الدينية تحمل رسائل إنسانية للجميع

2024-12-25 15:00:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - فاطمة رحمة

أكد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، اليوم الاربعاء، ان المناسبات الدينية تحمل رسائل إنسانية للجميع، فيما دعا الى تعزيز قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف.

وقال ساكو لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المناسبات الدينية تحمل رسائل إنسانية شاملة لجميع الناس، وليست موجهة لدين معين"، مبينا ان "المسيح لم يأتِ للمسيحيين فقط، كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة للإنسانية جمعاء".

واشار، الى أن "الرسائل التي تقدمها المناسبات الدينية يجب أن تعكس قيم المحبة، التضامن، الأخوة، التسامح، ونبذ العنف والانتقام"، لافتا الى ان "هذه القيم تسهم في تعزيز العيش المشترك".

وأوضح الأب ساكو، أن "الديانات السماوية الثلاث — اليهودية، المسيحية، والإسلام — تشترك في الإيمان بالله الواحد، مع اختلاف في التعبير"، مؤكدا ان "الاختلافات بين الأديان تكمن في الطقوس والقوانين التي تتجدد مع تغير الثقافات والأزمان".

واشاد، "بالمبادرة الأخيرة للحكومة العراقية التي أعلنت عيد الميلاد عيدًا رسميًا".