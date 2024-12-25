2024-12-25 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أن يوم 26 من هذا الشهر، سيشهد افتتاح وجهة جديدة لها أثر إيجابي على الخطوط الجوية العراقية، فيما بينت أن التكسي الوطني يوفر نسب أمانٍ عالية للزبائن ويخفف الزخم المروري.وقال مدير العلاقات والإعلام ،في وزارة النقل، ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك تطورات جديدة بالخطوط الجوية العراقية، وهذا ما دل عليه إعلان وزير النقل خلال افتتاح مشروع التكسي الوطني، بأن العام المقبل هو عام حافل بالإنجازات"، لافتاً إلى أنه "سيكون هناك افتتاح لأكبر ثلاثة مطارات أخرى جديدة (مطار الناصرية الدولي، مطار الموصل الدولي، مطار كربلاء المقدسة الدولي)، بالإضافة إلى تنشيط حركة النقل في مطاراتنا الأخرى".وأوضح الصافي، أن "مشروع التكسي الوطني وهو واحد من المشاريع المهمة لوزارة النقل الذي سوف يعمل على تنظيم عمل أصحاب التكسيات ويقاطع المعلومات، وسيتم فيه استخدام تكنولوجيا عالية"، مبيناً أن "هذا المشروع الذي سيعزز ثقة المواطن بالحكومة سيكون ضمن سياقات تنسجم مع طبيعة الترفيه والراحة للمواطن العراقي، حيث سيحتوي على "كول سنتر" مسؤول عن جمع المعلومات الخاصة بالسائقين ويوفر نسب أمانٍ عالية للزبائن، اضافة الى توفير الوقود لأصحاب التكسيات ويخفف الزخم المروري الحاصل في بغداد".وأضاف أن "وزير النقل، وجه الخطوط الجوية العراقية بضرورة توسيع وجهاتها، حيث سيشهد يوم 26 من هذا الشهر افتتاح وجهة الشارقة ـ بغداد، وهو خط حيوي آخر سيكون له أثر إيجابي في الخطوط الجوية العراقية"، مشيراً إلى أن "وزارة النقل عملت على استكمال إجراءاتها بخصوص تطوير مطار بغداد الدولي، من خلال المشاريع القائمة التي تستهدف البنى التحتية وتوسيع الساحات الخضراء في المطار ضمن خطة شاملة وضعتها وزارة النقل بتوجيه من قبل الوزير، رزاق محيبس السعداوي".