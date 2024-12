بدعوة رسمية.. وزير الداخلية يصل انقرة

2024-12-25 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

انقرة/ عراق اوبزيرفر وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة رسميّة من نظيره التركي لمناقشة ملفات مُكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، وصل اليوم الأربعاء المُوافِق 2024/12/25، الى العاصمة التركيَّة أنقرة، على رأس وفد رفيع المُستوى، …

