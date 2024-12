2024-12-25 15:41:22 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادعدسة: محمود رؤوف

The post صور| كنيسة مار يوسف تحتفل بقداس عيد الميلاد وسط أجواء روحانية appeared first on جريدة المدى.