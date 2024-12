"في 3 محافظات".. القبض على 10 تجار مخدرات

2024-12-25 15:41:22 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 10 تجار مخدرات وضبط 53 كغم من المواد المخدرة في بغداد والديوانية وميسان. وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، أنه "بتوجيهات مباشرة صادرة من مدير عام شؤون المخدرات، اللواء أحمد الزركاني، وفي إطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والواجبات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة […]

