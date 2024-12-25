سمو ولي العهد يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس مجلس الوزراء العراقي

2024-12-25 16:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان ظهر اليوم سعادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية والمبعوث الشخصي لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق السفير محمد حسين بحر العلوم والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر اللقاء وكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية ونائب وزير الخارجية بالإنابة السفير عزيز رحيم الديحاني ومستشار معالي وزير الخارجية السفير سالم غصاب الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر. (النهاية) ت م