2024-12-25 16:05:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - وسام الملا

أحصت مديرية صحة الأنبار، اليوم الأربعاء، عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز خلال العام الحالي، فيما أشارت الى استئناف العمل لإكمال هذه المشاريع خلال العام المقبل.

وقال مدير عام دائرة صحة الأنبار، خضير خلف شلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة وضعت خطة طويلة الأمد وكذلك متوسطة وقصيرة الأمد وعملت عليها بعد تحرير المحافظة من العصابات الإرهابية، والإنجازات مستمرة ، حيث أنجزنا الكثير من المراكز الصحية سواء إعادة تأهيل أو هدم وبناء أو بناء جديد ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة وعلى خطة تنمية الأقاليم لمجالس المحافظات وبعض المراكز الصحية بتمويل المنظمات الدولية".

وأضاف أن "صحة الأنبار افتتحت مستشفى حديثة بسعة 200 سرير، ويعد من أحدث المستشفيات العالمية، حيث يحتوي على أحدث الأجهزة العالمية ونظام السويت داخل المستشفى وخدمات متطورة وهو نموذج للمستشفيات في المنطقة"، مبيناً أن "الدائرة أدخلت أيضاً أجهزة طبية حديثة ومتطورة ووصلت الى كافة المناطق الغربية، منها القائم والرطبة وحديثة وهيت وعامرية الفلوجة وغيرها".

وتابع: "افتتحنا أيضاً مراكز تخصصية وأدخلنا أجهزة المعجل الخطي لعلاج الأورام عن طريق الإشعاع وهي من أحدث الأجهزة العالمية الموجودة في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى الأنبار وخلال منتصف الشهر الأول من السنة المقبلة ستنصب الأجهزة ويبدأ العمل بها".

وواصل: "خطتنا مستمرة لإكمال مستشفى الكرمة، 100 سرير حيث بلغت نسبة إنجازه 75 بالمئة ، ولدينا مستشفى البغدادي للطوارئ وهو كامل حالياً، فقط الأجهزة والأثاث الطبية وهو الآن محال على موازنة محافظة الأنبار ،بالإضافة إلى مستشفى راوة 25 سريراً ومستشفى طوارئ على صندوق الإعمار ولدينا كذلك مستشفى الخالدية 100 سرير حيث تمت إحالته عن طريق وزارة الصحة بانتظار استكمال الإجراءات لتوقيع العقد للمباشرة".

ولفت إلى أنه "خلال عام 2024 تم افتتاح 12 مركزاً صحياً وافتتاح مستشفى حديثة 200 سرير ومركز الأورام التخصصي"، معرباً عن أمله "باستكمال مستشفى الكرمة 100 سرير والمستشفى البغدادي وراوة والبدء ببناء مستشفى الخالدية 100 سرير خلال عام 2025".

وأكد أنه "بالمجمل سيكون هناك 15 مستشفى وأكثر من 135 مركزاً صحياً في محافظة الأنبار".