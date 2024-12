نائب: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي

2024-12-25 17:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي. وقال الفياض، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ […]

