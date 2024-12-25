السعودية تفوز باستضافة النسخة 27 من بطولة كأس الخليج 2026

2024-12-25 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

منحت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اليوم الأربعاء، (25 كانون الأول 2024)، السعودية، استضافة النسخة المقبلة من كأس الخليج بنسختها الـ27 لكرة القدم، لتقام في سبتمبر (أيلول) من عام 2026 المقبل.

يُذكر أن السعودية تستعد أيضاً لاستضافة بطولة كأس آسيا في يناير (كانون الثاني) 2027 المقبل بعد حصولها على حقوق التنظيم رسمياً، بالإضافة إلى فوزها باستضافة كأس العالم 2034.

وسيكون الاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤولاً عن تحديد الموعد الزمني لخليجي 27 الذي اقترح الاتحاد أن يكون في سبتمبر (أيلول) 2026، أي بعد 3 أشهر من كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وقبل نحو 3 أشهر من كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.



