بعد مطاردة بين الأزقة.. القبض على 4 من مروجي المخدرات في بغداد

2024-12-25 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة من مروجيالمواد المخدرة بعد مطاردة بين الأزقة أثناء محاولتهم الفرار من القوات الأمنية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوريات قسم ومركز شرطة باب الشيخ ومفارز فوج طوارئالرصافة الخامس وبالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، تمكنت من إلقاء القبض على أربعةأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال و50 علبة أدوية مخدرة و2500 حبة مخدرة مختلفةالأنواع.

وبينأن العملية تمت أثناء إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد حيث تمتملاحظة عجلة نوع "النترا" بوضع يثير الشك ولدى محاولة إيقافهم لاذوابالفرار وتمت مطاردتهم داخل الأزقة والقبض عليهم، مشيراً إلى إيداعهم التوقيفلإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.