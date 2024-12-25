انفجارات "مسرحية" تهز ذي قار بعد قليل

2024-12-25 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأربعاء،تنويهاً بشأن عرض مسرحي يتخلله "انفجارات مسيطر عليها" في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"الانفجارات التي ستُسمع خلال عرض مسرحية (قيامة الأرض) هي جزء من المؤثراتالصوتية المصاحبة للعمل الفني".

وأوضحت أن "6 انفجارات ستتم يومياً، يُمكن سماعهاضمن نطاق يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات"، مؤكدة أن "الانفجارات هي تحتالسيطرة بالكامل، وقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة".

ودعت شرطة ذي قار، إلى عدم القلق أو تداول الشائعات،مضيفة أن العرض يبدأ الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء المصادف 25/12/2024.