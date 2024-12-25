انطلاق مباراة السعودية واليمن ضمن خليجي 26

2024-12-25 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واععلى شاشة العراقية الرياضية، انطلقت- قبل قليل- مباراة منتخبي السعودية واليمن في إطار مباريات المجموعة الثانية/ الجولة الثانية لبطولة (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت في المدة بين 21 كانون الأول الحالي 2024 وحتى الثالث من كانون الثاني المقبل 2025.وتقام المباراة على ملعب "جابر المبارك" في منطقة الصليبيخات بالعاصمة الكويتية.ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويليه منتخبنا الوطني في المركز الثاني والسعودية واليمن في المركزين الثالث والرابع.