وزير الدفاع يتفقد معسكر التاجي ويطلع على الأبراج الجديدة

2024-12-25 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتفقد وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء، معسكر التاجي؛ للاطلاع على على الأبراج الجديدة التي سيتم اعتمادها في النقاط العسكرية.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، تفقد معسكر التاجي؛ للاطلاع على مراحل العمل في المعسكر".وأضاف البيان، أن "وزير الدفاع خلال جولته، تفقد الأبنية التي يجري إعادة ترميمها، فضلاً عن اطلاعه على ما أُنجز من مراحل البناء في مختلف أروقة المعسكر مع الاطلاع على الأبراج الجديدة التي سيتم اعتمادها في النقاط العسكرية".يذكر أن وزير الدفاع كان قد وجه- في وقت سابق- بالعمل على إعادة ترميم وتطوير بناية معسكر التاجي؛ لتتناسب مع حجم العمل الخاص بالأبنية التابعة للوزارة.