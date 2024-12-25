النقل العراقية تنتظر موافقات رسمية لاستئناف الرحلات الجوية إلى لبنان

2024-12-25 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، أنها بانتظار الموافقات الرسمية لاستئنافرحلات الخطوط الجوية بين العراق ولبنان بعد توقفها إثر الأحداث في سوريا.

وقالالمتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء السورية هيممر الرحلات بين بغداد وبيروت، وبعد الأحداث التي وقعت في سوريا توقفت الرحلات بينالبلدين".

وأضافالصافي، أن "وزارة النقل أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك معالجهات المسؤولة لمتابعة استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان".

وتابع،أن "وزارة النقل تنتظر الموافقات الرسمية سواء كانت عن طريق وزارة الخارجيةأو عن طريق شركات تأمين الطيران، وبعدها سيتم الإعلان عن إعادة افتتاح الخط".

وتوقعالمتحدث باسم وزارة النقل "إعادة افتتاح خط بغداد - بيروت واستئناف رحلاتالخطوط الجوية العراقية بين البلدين خلال الفترة المقبلة"، دون تحديد موعدمعين.

وكانتالخطوط الجوية العراقية قد قررت في الثامن من الشهر الجاري، تعليق الرحلات الجويةإلى لبنان جراء التطورات الأمنية الحاصلة في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد منقبل الجماعات المعارضة له.

وأعلنتالخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستقوم بإيقاف مؤقت للرحلاتالجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق مناللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم.

وأوضحالبيان أن "هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواءالسورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبةالمستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

وعبرتالخطوط الجوية العراقية عن اعتذارها "لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"،مؤكدة أن أولوياتها هي سلامة الجميع، وأنها ستواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادةتشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.