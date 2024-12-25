2024-12-25 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطراعتباراً من يوم غد الخميس، ويبلغ ذروته الجمعة والسبت المقبلين.

وذكرعطية في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، أن"يوم غد، هو بداية تأثير منخفض مصحوب بجبهة سطحية في أجواء مدن البلاد من جهةالأنبار ونينوى، ثم يندفع مساءً نحو مدن شمال البلاد، وخلال الليل تشمل الأمطارمدن وسط البلاد ومناطق متفرقة من الجنوب (ضعيفة الخميس)".

وتوقع،أن "ذروة تأثير المنخفض على المدن كافة ستكون مساء الجمعة والسبت".

وكانتهيئة الأنواء الجوية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقسفي البلاد للأيام المقبلة، مبينة أن "الطقس ليوم غد الخميس، سيكون غائماًجزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاًفي المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابعتالهيئة في بيان لها، أن "بغداد ستسجل درجة حرارة 21، ودهوك ونينوىوالسليمانية 17، أما المحافظات أربيل وكركوك وصلاح الدين والأنبار فستسجل 19، فيماستسجل ديالى درجة حرارة 20، وواسط وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار والبصرة 23درجة، بينما ستسجل المحافظات ميسان والنجف والمثنى 22 درجة".

وأضافالبيان "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقطزخات مطر رعدية على المنطقة الشمالية وبعض الأقسام من المنطقة الوسطى، كما يتصاعدالغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربةلليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقةالشمالية".

وأشارإلى أن "يوم السبت المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخاتمطر في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية خاصة الشرقيةمنها تكون رعدية أحياناً، كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية ويتحول الطقس الىصحو ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة فيالمنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأوضحأن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً الىغائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيعموم أقسام البلاد".