2024-12-25 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تدمير كهف وقتل عناصر من “داعش” كانوا بداخله في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع كركوك. وذكر بيان للخلية ، انه “بعزيمة الابطال في القوات الامنية البطلة، وجهود موفقة وارادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في …

