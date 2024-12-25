اتحاد الكرة يؤكد غياب مهند جعاز عن مواجهة البحرين

2024-12-25 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غياب مهند جعاز عن مواجهة منتخب البحرين الشقيق.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تأكد غياب لاعب المنتخب الوطنيّ مهند جعاز عن مواجهةِ البحرين، اليوم الأربعاء، ذلك بعد تأكُّدِ الفحوصاتِ الطبيّة التي أجراها اليوم، وضرورة حاجته إلى الراحةِ لمدة أسبوعٍ كامل، وبالتالي غيابه عن المُواجهتين المُقبلتين لمنتخبنا الوطني في منافساتِ خليجي 26 ضد البحرين و السعودية".وتابع، أنه "سيكون خارج القائمةِ النهائيّة لمواجهةِ اليوم ضمن إطارِ مُنافساتِ الجولة الثانية لخليجي 26".