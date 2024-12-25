قيامة الارض .. 6 انفجارات يومية تهز الناصرية

2024-12-25 19:25:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ذي قار





أصدرت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، بياناً لتوضيح ملابسات الأصوات التي ستُسمع خلال عرض مسرحية "قيامة الأرض"، مؤكدةً أن تلك الانفجارات جزء من المؤثرات الصوتية المستخدمة في العمل الفني.





وأوضح البيان أن "الانفجارات الصوتية المصاحبة للمسرحية ستتكرر بمعدل 6 مرات يومياً، وسيكون نطاق سماعها بين 3 إلى 5 كيلومترات"، مشدداً على أنها "تحت السيطرة التامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة العامة".





ودعت القيادة المواطنين إلى "عدم القلق أو تداول الشائعات، مثمنةً تفهّمهم وتعاونهم لإنجاح هذا الحدث الثقافي".





وأشارت شرطة ذي قار إلى أن "العرض سيبدأ عند الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024".