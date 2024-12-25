2024-12-25 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس صندوق العراق للتنمية مستشار رئيس الوزراء محمد النجار ، اليوم الأربعاء، تحديد أربعة مواقع لمبادرة "أجّر وتملّك" للسكن في العاصمة بغداد وموقعا في محافظة النجف الاشرف، فيما أكد أن المبادرة تتضمن تأجير المنازل للمواطنين تمهيداً لتمليكهم بضمانة الصندوق.وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تحديد أربعة مواقع للانطلاق بمبادرة (أجر وتملك) ثلاثة في العاصمة بغداد وموقع واحد في النجف الأشرف".وأضاف، أن "الحكومة تنظر للمبادرة على أنها ستوفر السكن لمجموعة شرائح ومستحقين، وكلٌ بضوابط معنية، ومن خلالها نقوم بالعمل من خلال المستثمرين على بناء منازل وتأجيرها للمواطنين بضمانة القائمين على الصندوق، ليمتلكها المواطن بعد مدة بعد تسديد مبالغها".وأوضح النجار، أن "البناء ضمن المبادرة يتميز بصفات حديثة كالعزل والاستعانة الطاقة الشمسية وخدمة تنقية الهواء وخدمات أخرى متكاملة حيث سيكون سكنا لائقا بالمواطنين".وأشار مستشار رئيس الوزراء أن "المبادرة تمثل فرصة لدخول القطاع الخاص في ملف الإسكان وفق رؤية الحكومة".