الدفاع المدني في صلاح الدين: انخفاض معدل الحوادث بنسبة 55%

2024-12-25 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فليح العبيدي

أكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض كبير في عدد الحوادث خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز عالية في معالجة القنابل غير المنفلقة.

وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين، العميد معاذ صبحي توفيق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الحوادث التي عالجتها المديرية في عام 2024 بشقيها الحكومي والخاص بلغ 616 حادثا، مقارنة بـ 1569 حادثا في عام 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة تزيد عن 55%".

وأوضح، أن" هذا الانخفاض جاء نتيجة دعم الوزارة، متمثلة بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من خلال تزويد المديرية بعجلات تخصصية سريعة الحركة من نوع تويوتا ذات التدخل السريع، بالإضافة إلى بناء سبع مفارز نموذجية موزعة على أنحاء المحافظة، فضلا عن زيادة عدد المحاضرات والندوات والدورات التدريبية والتثقيفية لجميع مفاصل المجتمع والتي ساهمت في رفع الوعي لدى المواطنين".

وأضاف توفيق من جانب آخر، أن "شعبة معالجة القنابل غير المنفلقة رفعت 2,639 مقذوفا خلال 151 واجبا مشتركا مع باقي صنوف قوى الأمن الداخلي في عام 2024، مقارنة بـ 1,945 مقذوفا خلال 83 واجبا في عام 2023"، مؤكداً تحقيق نسب إنجاز عالية في هذا المجال.

وأشار إلى، أن "فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للمديرية تمكنت من إنقاذ مبالغ مالية تقدر بـ11 مليارا و604 ملايين دينار خلال العام الجاري"، مؤكدا، أن "المديرية ستواصل بذل المزيد من الجهود خدمة للمواطنين والصالح العام".