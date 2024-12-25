المالية النيابية تعلق على تذبذب سعر الدولار وتلوح باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي

2024-12-25 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الأربعاء، تذبذب سعر صرفالدولار في السوق الموازي بـ"المؤقت"، فيما بين أن الارتفاع لو استمرسنتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي.

وقالكوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنكالمركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقتوغير ثابت".

وأضافأن "الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلسالنواب"، مستطرداً أن "اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجهلاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب".

وشهدتالسوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيثتجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرةعلى سعره في السوق الموازي.

يشارإلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ماأدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضهوعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.

جديربالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائبتنقل براً إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيعالدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ"الحوالات السود"، وأصبحت ظاهرةلم تخضع للسيطرة على اللحظة.

وإلىجانب "الحوالات السود"، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولاربسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين،والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية "البحارة" علىمن يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.