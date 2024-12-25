2024-12-25 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك، يوم الأربعاء، عن استعداداتالمحافظة لاستقبال العام الجديد 2025 من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والحفلاتالموسيقية.

وقالالمتحدث باسم المديرية، حسن فتاح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المدينةستشهد إقامة أكثر من 80 حفلاً وفعالية متنوعة في مختلف المقاهي والمطاعم ومراكزالترفيه في وسط المدينة".

وأشارفتاح، إلى أن "عدد الحفلات المسجلة رسمياً وصل إلى 84 حفلاً حتى الآن، وستكونمعظم هذه الفعاليات موجهة للعائلات وستقام تحت إشراف وتنظيم فنانين محليين".

ورأى،أن "هذه الحفلات ستوفر فرصة جيدة للفنانين المحليين للمشاركة وتقديم أعمالهمالفنية، كما ستساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة خلال فترةرأس السنة".

ونوّهفتاح في ختام حديثه إلى عدم وجود احتفالات رسمية تنظمها إدارةالمحافظة لهذا العام.